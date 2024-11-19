У ЄС планують вимагати у китайських компаній ділитися передовими технологіями

Нові вимоги стосуватимуться акумуляторів, але їх можна поширити на інші "зелені" галузі.

Брюссель планує змусити китайські компанії передавати інтелектуальну власність європейським компаніям в обмін на субсидії ЄС, впроваджуючи більш жорсткий режим торгівлі екотехнологіями. Нові вимоги стосуватимуться акумуляторів, але їх можна буде поширити на інші "зелені" галузі.

Про це пише Financial Times.

Двоє високопоставлених чиновників ЄС повідомили виданню, що нові правила вимагатимуть від китайських компаній мати заводи в Європі та ділитися технологічними ноу-хау.

Ці вимоги, хоч і у менших масштабах, повторюють правила Китаю, за якими іноземні компанії повинні ділитися своєю інтелектуальною власністю в обмін на доступ до китайського ринку.

Минулого місяця Європейська комісія підвищив мита до 35 відсотків на китайські електромобілі додатково до існуючого 10%-го збору. ЄС також запровадив суворіші вимоги до компаній, які подають заявки на субсидії на водень, постановивши, що лише 25 відсотків частин електролізерів, які використовуються для виробництва водню, можуть надходити з Китаю.

Крім цього, швидше за все обраний президент США Дональд Трамп чинитиме тиск на ЄС, щоб той наслідував його приклад і "зводив більше бар’єрів" для китайських товарів та інвестицій.

Якщо Трамп виконає свою погрозу запровадити 60-відсоткові мита на китайський експорт, то Пекін, імовірно, спробує перенаправити їх до інших регіонів, зокрема до ЄС, а той, у свою чергу, шукатиме заходів для зупинки потоку.

"Якщо ми хочемо підіграти Трампу в частині його планів, тоді нам потрібно вирішити, що робити з Китаєм", – сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Елізабетта Корнаго, старший науковий співробітник мозкового центру Center for European Reform, прокоментувала, що Комісія «намагається знайти багато ідей», щоб зміцнити свій торговий захист «від можливого потопу або перенаправлення китайських торгових потоків до Європи».

Посилений контроль за імпортом китайських технологій вже стимулював такі компанії, як китайська CATL, створювати так звані гігафабрики в Європі. Китайці вже інвестували мільярди євро в заводи в Угорщині та Німеччині. А шанхайська компанія Envision Energy вклала сотні мільйонів євро в об’єкти в Іспанії та Франції.

Але на закритій зустрічі на початку цього року міністерство торгівлі Китаю застерегло вітчизняних виробників автомобілів від великих інвестицій у Європі та порадило їм розгорнути виробничі лінії на континенті виключно для останнього етапу складання, осікільки у Брюсселі панує "політична невизначеність".

Тим часом власний лідер ЄС з виробництва батарей Northvolt, що базується у Швеції, балансує на межі банкрутства , намагаючись наростити виробництво.

Експерти вважають, що більш жорстка позиція щодо китайських компонентів може негативно позначитися на зусиллях ЄС з декарбонізації.

Європейський Союз схвалив встановлення тарифів до 35,3% на електромобілі, імпортовані з Китаю, 4 жовтня. Низка країн, включно з Францією, Італією, Грецією та Польщею, заявили про підтримку тарифів. Однак Німеччина, Угорщина, Мальта, Словаччина та Словенія проголосували проти пропозиції.

А вже 30 жовтня ввів мита на китайські електромобілі, які сягають 45%. Тарифи будуть відрізнятися залежно від виробника та коливатимуться від приблизно 8% до трохи більше 35%, до цього додається актуальне мито у 10%.