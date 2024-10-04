Євросоюз підтримав тарифи на китайські електромобілі (оновлено)

Сьогодні Європейський Союз проголосував за встановлення тарифів до 35,3% на електромобілі, імпортовані з Китаю, що може створити основу для тривалої торгової війни з азійським гігантом, пише DW.

Голосування відбулося після річного антисубсидійного розслідування Європейської комісії, яка запропонувала тарифи, щоб протистояти несправедливим китайським субсидіям.

Низка країн, включно з Францією, Італією, Грецією та Польщею, заявили, що підтримають тарифи. Однак Німеччина разом з Угорщиною, Мальтою, Словаччиною та Словенією проголосувала проти пропозиції, повідомляє німецьке суспільне мовлення Deutschlandfunk.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, тепер вирішить, чи набудуть чинності імпортні мита на початку листопада.

Додамо, Комісія заявила, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС. Чиновники продовжать переговори, “щоб вивчити альтернативне рішення, яке має бути повністю сумісним із СОТ та адекватним у вирішенні проблем збиткового субсидування”.

Німеччина та Іспанія виступають проти мит

Німеччина, найбільша економіка блоку та великий виробник автомобілів, висловила рішучі заперечення, побоюючись, що мита можуть завдати шкоди її автовиробникам, які значною мірою залежать від китайського ринку.

Німецький автовиробник Volkswagen розкритикував тарифи, назвавши їх “неправильним підходом”.

Тарифи коливаються від 7,8% для іноземних компаній, таких як Tesla, які виробляють автомобілі в Китаї, до 35,3% для китайських компаній, які не співпрацювали під час розслідування.

Ці тарифи є доповненням до стандартного в ЄС 10% імпортного мита на автомобілі.

Окрім того, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо написав віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу з проханням залишити переговори відкритими після голосування замість введення мит.

ЄК хоче захистити європейських автовиробників від недобросовісної конкуренції

Європейська комісія, яка контролює торговельну політику блоку, стверджує, що тарифи необхідні для захисту європейських автовиробників від недобросовісної конкуренції, оскільки китайські автовиробники отримують значні державні субсидії.

Китай виступив проти мит, назвавши їх “протекціоністськими” та погрожуючи заходами у відповідь. Пекін уже розпочав розслідування щодо європейського імпорту бренді, молочних продуктів і свинини. У червні китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Сполучені Штати та Канада оголосили про встановлення 100% мит на китайські електромобілі, залишаючи ЄС прибутковим ринком для китайських електромобілів.

Європейська комісія висловила готовність продовжити переговори з Китаєм, включно з розглядом мінімальної імпортної ціни на електромобілі.