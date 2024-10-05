Ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання за майже два роки

Ціни на нафту Brent, світовий еталонний сорт нафти, у п’ятницю встановився на рівні 78,05 доларів за барель, збільшившись більш ніж на 8% з минулої п’ятниці. Це стало найбільшим тижневим зростанням із січня 2023 року.
Про це повідомляє The Financial Times.
Підвищення цін відбулося внаслідок ескалації конфлікту на Близькому Сході, регіоні, який добуває третину світового обсягу нафти.
Президент США Джо Байден у четвер заявив, що Ізраїль обговорював удари по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на ракетний обстріл Ірану по Ізраїлю цього тижня.
У п'ятницю він сказав, що Ізраїль ще не визначився з відповіддю, і запропонував Ізраїлю розглянути інші варіанти.
Раніше міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток.
Криза на Близькому Сході
- У ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав операцію “Північні стріли”, що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів “Хезболли”, а також убивство лідера цього угруповання.
- Президент США Джо Байден виступав проти наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван, проте у Єрусалимі проігнорували цю позицію.
- “Хезболла” розпочала бойові дії проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022.
- 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль, вдаривши понад 180 балістичними ракетами.
- У відповідь офіційні особи Ізраїлю заявили про можливий удар по іранській інфраструктурі.
- За словами президента Байдена, Сполучені Штати обговорюють з Ізраїлем питання удару по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на іранський ракетний удар 1 жовтня. Саме ця заява спровокувала найбільше зростання цін на нафту.
- При цьому президент Джо Байден заявив, що США не підтримають Ізраїль, спрямований на ядерні об'єкти Ірану. Представники США також заявили, що не мають чіткої інформації про плани Ізраїлю щодо відповіді на атаку Ірану.
- У наступні дні Ізраїль продовжив удари по території Лівану.