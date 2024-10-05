Ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання за майже два роки

Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

Ціни на нафту Brent, світовий еталонний сорт нафти, у п’ятницю встановився на рівні 78,05 доларів за барель, збільшившись більш ніж на 8% з минулої п’ятниці. Це стало найбільшим тижневим зростанням із січня 2023 року.

Про це повідомляє The Financial Times.

Підвищення цін відбулося внаслідок ескалації конфлікту на Близькому Сході, регіоні, який добуває третину світового обсягу нафти.

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що Ізраїль обговорював удари по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на ракетний обстріл Ірану по Ізраїлю цього тижня.

У п'ятницю він сказав, що Ізраїль ще не визначився з відповіддю, і запропонував Ізраїлю розглянути інші варіанти.

Раніше міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток.

Криза на Близькому Сході