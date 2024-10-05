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Держдеп США: Ізраїль не дав жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану

Також у Держдепі не знають, коли Ізраїль прийме рішення щодо ударів по Ірану.

Держдеп США: Ізраїль не дав жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану
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Фото: Ayal Margolin/Flash90

Ізраїль не давав гарантій адміністрації президента США Джо Байдена, що не завдаватиме ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масований обстріл балістичними ракетами 1 жовтня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву високопосадовця Державного департаменту США.

За словами посадовця, "важко сказати" чи використає Ізраїль річницю терактів ХАМАС 7 жовтня для помсти.

"Ми сподіваємось і очікуємо побачити певну мудрість, а також силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", — сказав посадовець, відповідаючи на запитання, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об’єкти Ірану не будуть атаковані.

Раніше президент Джо Байден заявив, що США не підтримають Ізраїль, спрямований на ядерну програму Ірану. Представники США також поки не мають ясності щодо того, коли буде прийнято рішення щодо відповіді Ізраїлю або введено в дію.

Також посадовець додав, що "вони (Ізраїль, - ред) хотіли б уникнути 7 жовтня, тому, на мою думку, якщо щось і є, це, швидше за все, буде до або після".

США майже рік працювали над тим, щоб запобігти переростанню конфлікту у більшу війну — і наразі це зробили, сказав чиновник. Зараз "це на межі", — додав чиновник.

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