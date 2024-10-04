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США завдали ударів по 15 об'єктах хуситів у Ємені

Цілі були пов’язані з наступальними військовими можливостями хуситів.

США завдали ударів по 15 об'єктах хуситів у Ємені
Бойові літаки ВПС США F-35 Lightening II під час операції Rapid Forge 2019 поблизу авіабази Ліелварде, Латвія, 23 липня 2019 рок
Фото: EPA/UPG

Збройні сили США завдали 15 ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Місцеві мешканці повідомили про вибухи на військових постах і навіть в аеропорту.

Про це повідомляє Reuters.

США повідомили, що ці цілі були пов’язані з наступальними військовими можливостями хуситів. Водночас Сполучені Штати не уточнили, чи були вражені ракети, безпілотники чи радари.

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Водночас місцеві мешканці та Al Masirah TV, головне телевізійне інформаційне агентство, кероване рухом хуситів, повідомило, що авіаудари були завдані в кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану та аеропорт Ходейда.

  • Ізраїль атакував єменський порт та цілі в Лівані, загалом заявляють про понад 100 жертв. Ізраїльська армія повідомила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену.
  • Раніше повідомлялось, що Іран веде переговори про відправку російських ракет хуситам. Хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року. Переговори щодо надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають.
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