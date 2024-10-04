США завдали ударів по 15 об'єктах хуситів у Ємені

Збройні сили США завдали 15 ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Місцеві мешканці повідомили про вибухи на військових постах і навіть в аеропорту.

Про це повідомляє Reuters.

США повідомили, що ці цілі були пов’язані з наступальними військовими можливостями хуситів. Водночас Сполучені Штати не уточнили, чи були вражені ракети, безпілотники чи радари.

Водночас місцеві мешканці та Al Masirah TV, головне телевізійне інформаційне агентство, кероване рухом хуситів, повідомило, що авіаудари були завдані в кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану та аеропорт Ходейда.