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Олександр Сирський обговорив із генералами США ситуацію на фронті

Головком наголосив на необхідності посилення співпраці у кіберсфері.

Олександр Сирський обговорив із генералами США ситуацію на фронті
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США генералом Тімоті Хо ситуацію на лінії фронту.

Про це Головком повідомив у соцмережі.

Зокрема, Головком поінформував американських колег щодо обстановки на лінії фронту і виклики, з якими бійці ЗСУ стикаються під час  бойових дій.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусі дії. У цьому контексті вкотре зазначив про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів", — повідомив Командувач ЗСУ.

Також Головнокомандувач наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями збройних сил України й США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.

"Нам важливо використовувати усі наявні можливості для досягнення переваги над противником як на полі бою, так і в інформаційному та кіберпросторі", – наголосив він.

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