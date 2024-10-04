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Шістьом російським військовим оголосили підозри у страті українських військовополонених

Також підозри оголошено ще 34 росіянам, які катують українських військовополонених у російських в'язницях.

Шістьом російським військовим оголосили підозри у страті українських військовополонених
Фото: EPA/UPG

Офіс генпрокурора ологосив про підозри вже шістьом російським військовим, які стратили українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то ми розслідуємо 38 кримінальних проваджень за цими фактами. Ми маємо 6 військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох із них справи перебувають у судах, по двох є вироки. Робота ведеться. Ми точно встановимо кожного з них", — сказав Бєлоусов.

Крім того, підозри оголосили 808 російським військовим за скоєння воєнних злочинів. З них 131 уже засуджений за "воєнні злочини всього діапазону".

За словами Бєлоусова, українські слідчі разом із представниками Міжнародного кримінального суду "відпрацьовують тих, хто катує наших бійців у місцях несвободи". Відомо, що вже 34 особи отримали підозри від українських правоохоронних органів за катування.

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