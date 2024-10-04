Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: ворог вдарив по Харкову двома КАБами (оновлено)

Інформація про руйнування уточнюється.

ОВА: ворог вдарив по Харкову двома КАБами (оновлено)
вибух
Фото: Міненерго

У п'ятницю, 4 жовтня, російська армія атакувала Харків двома авіабомбами. 

Оновлення. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ворожі КАБи влучили у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами. Інформація про руйнування уточнюється" — написав він. 

Інформації про постраждалих немає.

  • Ввечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Також ворог вдарив по Золочеву. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих: 12 у обласному центрі і одного у Золочеві.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies