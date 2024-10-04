ОВА: ворог вдарив по Харкову двома КАБами (оновлено)

У п'ятницю, 4 жовтня, російська армія атакувала Харків двома авіабомбами.

Оновлення. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ворожі КАБи влучили у лісосмугу одного з центральних районів міста. Без пожежі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами. Інформація про руйнування уточнюється" — написав він.

Інформації про постраждалих немає.