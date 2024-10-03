Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)

Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. 

Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини

Ввечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Також ворог вдарив по Золочеву. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих: 12 у обласному центрі і одного у Золочеві.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Бєлгородської області Строїтель із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району. Серед поранених – дитина.

"У Салтівському районі міста авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Сталась пожежа. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках. У с. Золочів Богодухівського району внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – йдеться у повідомленні. 

Про удар спершу повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Внаслідок вибуху вибиті сотні шибок, від електрики відключили пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. Охочим обіцяли місце в гуртожитку. 

“Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов.

Згодом він уточнив, що один з ударів припав на багатоповерхівку. 

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies