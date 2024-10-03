Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Ввечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами. Також ворог вдарив по Золочеву. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих: 12 у обласному центрі і одного у Золочеві.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Бєлгородської області Строїтель із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району. Серед поранених – дитина.

"У Салтівському районі міста авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Сталась пожежа. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках. У с. Золочів Богодухівського району внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – йдеться у повідомленні.

Про удар спершу повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок вибуху вибиті сотні шибок, від електрики відключили пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. Охочим обіцяли місце в гуртожитку.

“Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов.

Згодом він уточнив, що один з ударів припав на багатоповерхівку.

Фото: ДСНС Харківщини Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Фото: ДСНС Харківщини Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Фото: ДСНС Харківщини Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року