Уночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами", пожежу ліквідували

В ніч на 3 жовтня росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область. Влучань в об'єкти інфраструктури не було.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».

Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС.

"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні.

26 вересня вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.