Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами", пожежу ліквідували

ППО знищила над областю 4 ворожі безпілотники.

Уночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами", пожежу ліквідували
Фото: Wikimapia

В ніч на 3 жовтня росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область. Влучань в об'єкти інфраструктури не було. 

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили над областю 4 ворожих БпЛА типу «Shahed».

Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС. 

"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – йдеться у повідомленні. 

26 вересня вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies