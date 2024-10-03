Енергетики відновили надійність живлення окупованої ЗАЕС

Енергетики відновили пошкоджену внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ і повернули живлення окупованої РФ ЗАЕС.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Зазначається, що тепер окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.
Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні російські обстріли отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.
В Міненерго зауважили, що поки Запорізька АЕС окупована, загроза аварії залишається, а безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України.
- Через атаку Росії ЗАЕС опинилася на межі блекауту. Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.