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Енергетики відновили надійність живлення окупованої ЗАЕС

ЗАЕС може отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Енергетики відновили надійність живлення окупованої ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Енергетики відновили пошкоджену внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ і повернули живлення окупованої РФ ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що тепер окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні російські обстріли отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.

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В Міненерго зауважили, що поки Запорізька АЕС окупована, загроза аварії залишається, а безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України.

  • Через атаку Росії ЗАЕС опинилася на межі блекауту. Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.
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