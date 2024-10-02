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​Асоціація родин захисників “Азовсталі” занепокоєна ймовірним зняттям з посади начальника ГУР МО Кирила Буданова

Кирило Буданов також займає посаду голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

​Асоціація родин захисників “Азовсталі” занепокоєна ймовірним зняттям з посади начальника ГУР МО Кирила Буданова
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Фото: Начальник ГУР МО в Facebook

Асоціація родин захисників “Азовсталі” глибоко занепокоєна новинами про ймовірне зняття з посади начальника ГУР МО Кирила Буданова, який також займає посаду голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомила Асоціація родин захисників “Азовсталі”.

“Як організація, яка є чи не найактивнішою у громадському секторі в напрямку боротьби за повернення українських військовополонених, ми вважаємо, що подібні зміни можуть нашкодити і без того важкому процесу обмінів військовополоненими”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кирило Буданов, як голова Координаційного штабу, протягом понад двох років підтримував постійний звʼязок з родинами полонених Маріупольського гарнізону. Крім того, у 2022-му році, під час оборони Маріуполя, він брав участь в організації повітряної операції ГУР МО, коли до оточених підрозділів в Маріуполі були доставлені численні медикаменти, боєкомплекти та особовий склад для підкріплення.

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Асоціація родин захисників “Азовсталі” наголосила, що під керівництвом Кирила Буданова були впроваджені позитивні зміни в роботі Координаційного штабу та комунікації з родинами полонених. Крім того, зміни керівників робочої групи можуть призупинити процеси, що тривають. Отже, завершити справу повернення додому бійців, які захищали Маріуполь та “Азовсталь”, належить тим, хто її розпочав. 

“Своєю заявою ми просимо керівництво держави зробити все можливе для підтримки структур, дотичних до обмінів військовополоненими, а не вносити розбрат та хаос серед родин впровадженням незрозумілих для них змін”, - підсумували в Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

  • Американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту Зеленського до США президент України отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова “матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України”. Повідомлення з’явилося на тлі активних чуток про те, що ОП розглядає можливість звільнення очільника ГУР МО Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.
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