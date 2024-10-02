​Асоціація родин захисників “Азовсталі” занепокоєна ймовірним зняттям з посади начальника ГУР МО Кирила Буданова

Асоціація родин захисників “Азовсталі” глибоко занепокоєна новинами про ймовірне зняття з посади начальника ГУР МО Кирила Буданова, який також займає посаду голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомила Асоціація родин захисників “Азовсталі”.

“Як організація, яка є чи не найактивнішою у громадському секторі в напрямку боротьби за повернення українських військовополонених, ми вважаємо, що подібні зміни можуть нашкодити і без того важкому процесу обмінів військовополоненими”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кирило Буданов, як голова Координаційного штабу, протягом понад двох років підтримував постійний звʼязок з родинами полонених Маріупольського гарнізону. Крім того, у 2022-му році, під час оборони Маріуполя, він брав участь в організації повітряної операції ГУР МО, коли до оточених підрозділів в Маріуполі були доставлені численні медикаменти, боєкомплекти та особовий склад для підкріплення.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” наголосила, що під керівництвом Кирила Буданова були впроваджені позитивні зміни в роботі Координаційного штабу та комунікації з родинами полонених. Крім того, зміни керівників робочої групи можуть призупинити процеси, що тривають. Отже, завершити справу повернення додому бійців, які захищали Маріуполь та “Азовсталь”, належить тим, хто її розпочав.

“Своєю заявою ми просимо керівництво держави зробити все можливе для підтримки структур, дотичних до обмінів військовополоненими, а не вносити розбрат та хаос серед родин впровадженням незрозумілих для них змін”, - підсумували в Асоціації родин захисників “Азовсталі”.