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Лубінець: Україна є найбільш замінованою державою світу

Росія вчинила в Україні понад 4,7 тисяч екологічних злочинів на 64 мільярди доларів.

Лубінець: Україна є найбільш замінованою державою світу
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Внаслідок російської збройної агресії приблизно 142 тис. км² території України вважаються потенційно замінованими. Україна є найбільш замінованою державою світу. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час виступу на Міжнародному Бакинському форумі омбудсманів з питань зміни клімату та прав людини в Азербайджані, Лубінець повідомив про екологічні збитки, які завдала РФ в Україні. 

"Понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", — заявив Лубінець.

На форумі також обговорювали питання впливу мінувань на екологію, за даними Лубінця, внаслідок російської збройної агресії, Україна є найбільш замінованою державою світу. 

"За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 млн людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей. Близько 142 тисячі км² вважаються потенційно замінованими. Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч км². З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений!", — наголосив омбудсман.

Лубінець повідомив, що в Україні до розмінування залучено 2149 операторів протимінної діяльності. Найбільшою потребою для України є забезпечення фахівців належним обладнанням та засобами.

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