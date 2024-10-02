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Нікопольщина знову опинилася під російськими обстрілами: ворог застосував артилерію та дрони

Також під ворожою атакою перебував Синельниківський район Дніпропетровщини.

Нікопольщина знову опинилася під російськими обстрілами: ворог застосував артилерію та дрони
обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російська армія декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та била з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Через атаку РФ у Марганецькій громаді  постраждали два мирні жителі. Їх госпіталізували.

"Виникло декілька пожеж. Горіла, зокрема, приватна садиба. Вогонь скрізь рятувальники приборкали", — додає Лисак. 

Також пошкоджені інфраструктура і транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені 5 житлових будинків і господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередач. 

Крім того, ворожий дрон атакував Синельниківщину. В одній з громад побитий приватний будинок. Люди не постраждали.

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