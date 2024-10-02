На підконтрольну Україні територію з окупації повернули ще чотирьох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонщини в Україну вдалося повернути ще чотирьох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою", — ідеться в повідомленні.
Наразі всі діти перебувають у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб.
- Благодійна організація Save Ukraine у співпраці з Bring Kids Back UA повернула додому ще 7 дітей з окупованих Херсонщини та Криму.