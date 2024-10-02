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На підконтрольну Україні територію з окупації повернули ще чотирьох дітей

З окупації повернулися два хлопчики і дві дівчинки, серед них одна дитина позбавлена бтьківських прав.

На підконтрольну Україні територію з окупації повернули ще чотирьох дітей
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованої території Херсонщини в Україну вдалося повернути ще чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою", — ідеться в повідомленні.

Наразі всі діти перебувають у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб. 

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