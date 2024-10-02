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Ще 7 дітей повернули додому з окупованої частини Херсонщині та Криму

Діти отримують необхідну допомогу.

Ще 7 дітей повернули додому з окупованої частини Херсонщині та Криму
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Благодійна організація Save Ukraine у співпраці з Bring Kids Back UA повернула додому ще 7 дітей з окупованих Херсонщині та Криму. Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

За його даними, загалом кількість врятованих дітей сягнула 508 (+7), з них 115 (+2) – це діти-сироти.

Трирічну Аню кадирівці погрожували відібрати в її матері Марини. Жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині вдалося вирватися разом із донькою. Часом жінці й досі здається, що вона в окупації.

Людмилі та її 14-річному сину Єгору повернення теж далося нелегко. Жінка намагається розмовляти пошепки, боячись вільно спілкуватися і відкрито говорити те, що думає. На робочому місці Людмила потрапила під ворожий обстріл. Окупанти постійно погрожували порвати український паспорт і вбити Людмилу. Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації Єгор замкнувся в собі, не охоче йде на контакт. Та головне – родина зараз в безпеці, й вже отримує необхідну допомогу від Save Ukraine для відновлення.

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