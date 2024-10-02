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Міноборони: Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів

Новостворена компанія KNDS Ukraine LLC і українська промисловість спільно вироблятимуть в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси.

Міноборони: Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков на відкритті представництва французько-німецького оборонного концерну KNDS у Києві заявив, Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє Міноборони України. 

Новостворена компанія KNDS Ukraine LLC і українська промисловість спільно вироблятимуть в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси. Її діяльність також зосередиться на забезпеченні технічного обслуговування та ремонту техніки виробництва KNDS, зокрема, танків Leopard 1 і Leopard 2, самохідних артилерійських установок CAESAR та PzH 2000, а також бронемашин AMX 10RC.

Дмитро Кліменков подякував Франції, Німеччині та всім партнерам, які сприяли реалізації цього співробітництва. За його словами, відкриття представництва KNDS в Україні закладе фундамент у створення надійної системи безпеки та оборони у Європі.

“Окрім військової техніки, критично важливим є виробництво снарядів калібру 155 мм на наших підприємствах. І я впевнений, що разом ми зможемо втілити багато важливих ініціатив для зміцнення безпеки в Україні та Європі в цілому”, – зазначив Дмитро Кліменков.

У майбутньому компанія займатиметься й повноцінним виробництвом окремих систем озброєння на території України.

За даними KNDS, українські Збройні сили вже використовують або законтрактували майже 800 одиниць техніки та озброєння концерну. Це робить компанію одним із ключових промислових партнерів України у сфері оборони.

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