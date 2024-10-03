Сирський відвідав один з найважчих напрямків фронту і повідомив про нові рішення для ефективності оборони

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що зараз працює на одному з найгарячіших напрямків фронту. У дописі в Telegram він сказав, що під час роботи в 25-ій бригаді "ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості та ефективності оборони".

Також він нагородив її воїнів. Сирський додав, що оборонці продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

"Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу", – сказав головком.