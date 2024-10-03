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Окупанти атакували Бериславську громаду, пошкоджені майже 20 будинків. Поранена жінка

56-річна місцева жителька дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг.

Окупанти атакували Бериславську громаду, пошкоджені майже 20 будинків. Поранена жінка
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 3 жовтня, уранці російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Поранена жінка, пошкоджені майже 20 будинків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Окупанти поцілили керованою авіабомбою по житловій забудові в одному із населених пунктів. 

Через “прильот” пошкоджено майже два десятки будинків. За меддопомогою звернулась 56-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг.

Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілу Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілу Херсонщини

За минулу добу росіяни атакували 24 населені пункти Херсонщини, є загиблі та поранені.

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