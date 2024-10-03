Сьогодні, 3 жовтня, уранці російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Поранена жінка, пошкоджені майже 20 будинків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти поцілили керованою авіабомбою по житловій забудові в одному із населених пунктів.

Через “прильот” пошкоджено майже два десятки будинків. За меддопомогою звернулась 56-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг.

Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу Херсонщини

Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу Херсонщини

За минулу добу росіяни атакували 24 населені пункти Херсонщини, є загиблі та поранені.