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У п'яти районах Київщини під час нічної атаки впали уламки ворожих цілей

Через падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки.

У п'яти районах Київщини під час нічної атаки впали уламки ворожих цілей
Наслідки атаки по Київщині,фото ілюстративне
Фото: Поліція Київської області в Facebook

Росіяни вчергове масовано атакували Київщину ударними дронами. В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Уламки збитих ворожих цілей виявили у п’яти районах області.

Про це повідомили у Київській ОВА.  Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури теж не допустили. 

Унаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано. 

"Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки", – додали у ОВА.

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