У п'яти районах Київщини під час нічної атаки впали уламки ворожих цілей

Через падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки.

Росіяни вчергове масовано атакували Київщину ударними дронами. В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Уламки збитих ворожих цілей виявили у п’яти районах області.

Про це повідомили у Київській ОВА. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури теж не допустили.

Унаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

"Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки", – додали у ОВА.