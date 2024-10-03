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Польське МЗС хоче "не планів, а рішення" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Відомство привітало крок української сторони до відновлення пошуків.

Польське МЗС хоче "не планів, а рішення" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.

Як пише "Європейська правда", речник МЗС Павел Вронський наголосив на тому, що поляки вважають намір української сторони "кроком у правильному напрямку", проте хочуть "не планів, а конкретного рішення".

У відомстві нібито сприймають це питання "не як політичну суперечку" і закликають колег з України "зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій".

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