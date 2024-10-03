Польське МЗС хоче "не планів, а рішення" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.
Як пише "Європейська правда", речник МЗС Павел Вронський наголосив на тому, що поляки вважають намір української сторони "кроком у правильному напрямку", проте хочуть "не планів, а конкретного рішення".
У відомстві нібито сприймають це питання "не як політичну суперечку" і закликають колег з України "зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій".
- Прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про необхідність вирішення історичних суперечностей між Україною та Польщею для руху нашої держави до членства в ЄС.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Україна повинна "вирішити Волинське питання у дусі вдячності".
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що суперечливі питання спільної історії будуть обговорюватися.