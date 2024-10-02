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Бельгія придбає для України три САУ Caesar

Вартість закупівля складає 12 млн євро.

Бельгія придбає для України три САУ Caesar
Французькі САУ Caesar на службі ЗСУ .
Фото: twitter.com/aidefranceukr

Міністерство оборони Бельгії передасть уряду документацію щодо придбання та дарування Україні трьох САУ Caesar. 

Про це повідомляє RTBF.

Зазначається, що вартість цієї закупівлі складає 12 млн євро.

Caesar - це вантажівка, оснащена гарматою калібру 155 мм. Він здатний робити шість пострілів на хвилину на відстань до 40 км. 

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З лютого 2022 року Франція поставила в Україну 30 таких машин. 

  • У січні 2024 року в Парижі проголосили Коаліцію артилерії для України. Її очолюватимуть Франція та США, а "метою є об'єднати зусилля країн-учасниць, аби допомогти України мати в короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього".
  • Перед тим французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція виготовить для України 78 гаубиць "Цезар". Також Париж збільшить щомісячне постачання артилерійських боєприпасів з двох до трьох тисяч, а також поставлятиме авіабомби.
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