Бельгія придбає для України три САУ Caesar

Міністерство оборони Бельгії передасть уряду документацію щодо придбання та дарування Україні трьох САУ Caesar.

Про це повідомляє RTBF.

Зазначається, що вартість цієї закупівлі складає 12 млн євро.

Caesar - це вантажівка, оснащена гарматою калібру 155 мм. Він здатний робити шість пострілів на хвилину на відстань до 40 км.

З лютого 2022 року Франція поставила в Україну 30 таких машин.