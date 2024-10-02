Бельгія придбає для України три САУ Caesar

Міністерство оборони Бельгії передасть уряду документацію щодо придбання та дарування Україні трьох САУ Caesar.
Про це повідомляє RTBF.
Зазначається, що вартість цієї закупівлі складає 12 млн євро.
Caesar - це вантажівка, оснащена гарматою калібру 155 мм. Він здатний робити шість пострілів на хвилину на відстань до 40 км.
З лютого 2022 року Франція поставила в Україну 30 таких машин.
- У січні 2024 року в Парижі проголосили Коаліцію артилерії для України. Її очолюватимуть Франція та США, а "метою є об'єднати зусилля країн-учасниць, аби допомогти України мати в короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього".
- Перед тим французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція виготовить для України 78 гаубиць "Цезар". Також Париж збільшить щомісячне постачання артилерійських боєприпасів з двох до трьох тисяч, а також поставлятиме авіабомби.