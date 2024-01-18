​Франція виготовить для України 78 гаубиць "Цезар", – міністр оборони

Коли саме їх передадуть – поки не озвучують.

Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України.

Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню у газеті Le Parisien, передає "Радіо Свобода".

За словами Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки. Коли саме гаубиці будуть передані Україні, він не уточнив.

САУ Ceasar вже є на озброєнні в української армії і, за даними військових, успішно використовується в бою проти російських військ.

Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також "кілька сотень" бомб. Макрон також заявив, що не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.