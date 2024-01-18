​Франція виготовить для України 78 гаубиць "Цезар", – міністр оборони

Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України.
Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню у газеті Le Parisien, передає "Радіо Свобода".
За словами Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки. Коли саме гаубиці будуть передані Україні, він не уточнив.
САУ Ceasar вже є на озброєнні в української армії і, за даними військових, успішно використовується в бою проти російських військ.
Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також "кілька сотень" бомб. Макрон також заявив, що не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.
- Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція зберігатиме свою налаштованість у підтримці Збройних сил України, постачання їм озброєння, а також посилення спроможностей України виробляти озброєння на своїй землі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.
- Міністр оборони Франції Лекорню підтвердив роль Франції як "рамкової країни в НАТО, яка має запевнити східний кордон Альянсу в Румунії, на додаток до рішучої і прямої підтримки України".