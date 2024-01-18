Умєров скасував візит до Франції з безпекових міркувань, – медіа

Деталей про ці "безпекові міркування" немає.

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував сьогоднішній візит до Франції. Причиною скасування є безпекові міркування, пишуть з посиланням на міністерство збройних сил La Depeche і Le Monde.

Проте він візьме участь у відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню на тему "артилерійської коаліції", яка має на меті посилити оборону України. Рустем Умеров мав відвідати промислові майданчики Nexter у Бурже, де виробляють самохідні гармати Caesar, та ракетне підприємство MBDA у Selles-Saint-Denis.

Артилерійська коаліція, очолювана Францією та США, є одним із напрямків роботи Контактної групи з питань оборони України, також відомої як "Рамштайн". Артилерійська коаліція об'єднує зусилля 23 країн з-поміж близько 50, які входять до формату "Рамштайн".