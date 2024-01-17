У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
ГоловнаСвіт

Rheinmetall відремонтував перші два танки Leopard, які придбали для України Данія і Нідерланди

Перші 2 з 14 танків Leopard 2 для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall.

Rheinmetall відремонтував перші два танки Leopard, які придбали для України Данія і Нідерланди
Фото: Міноборони Данії

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, що перші 2 з 14 танків Leopard 2, що були придбані Нідерландами та Данією для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького оборонного концерну Rheinmetall і готові до відправлення.

Про це вона написала у мережі Х.

"Перші 2 із 14 танків Leopard 2 для України готові до використання. Нідерланди та Данія замовили їх у промисловості. Після підготовки українських військових, сучасні бойові танки будуть доставлені в Україну в найкоротші терміни", ідеться у повідомленні.

Також, в Міноборони Данії додають, що перші 2 Leopard 2 A4 для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall і готові до відправлення. 

Спочатку танки відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Також, невдовзі німецький концерн Rheinmetall відремонтує наступні 12 танків. Згідно з планом, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа.

  • У квітні минулого року стало відомо, що Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2 на початку наступного року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies