Rheinmetall відремонтував перші два танки Leopard, які придбали для України Данія і Нідерланди

Перші 2 з 14 танків Leopard 2 для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, що перші 2 з 14 танків Leopard 2, що були придбані Нідерландами та Данією для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького оборонного концерну Rheinmetall і готові до відправлення.

Про це вона написала у мережі Х.

"Перші 2 із 14 танків Leopard 2 для України готові до використання. Нідерланди та Данія замовили їх у промисловості. Після підготовки українських військових, сучасні бойові танки будуть доставлені в Україну в найкоротші терміни", ідеться у повідомленні.

Також, в Міноборони Данії додають, що перші 2 Leopard 2 A4 для України пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall і готові до відправлення.

Спочатку танки відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Також, невдовзі німецький концерн Rheinmetall відремонтує наступні 12 танків. Згідно з планом, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа.