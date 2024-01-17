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ЄС запровадить нові санкції проти ХАМАСу, – Politico

У понеділок Брюссель збирається запровадити санкції проти окремих осіб та перекрити джерела фінансування організації.

ЄС запровадить нові санкції проти ХАМАСу, – Politico
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз має намір оголосити нові санкції проти палестинського бойового угруповання ХАМАС у понеділок.

"Нові санкції спрямовані на перекриття джерел фінансування ХАМАС і проти кількох осіб, пов'язаних із угрупуванням", – пише Polіtico з посиланням на трьох дипломатів ЄС. 

За даними видання, один із дипломатів сказав, що новий пакет санкцій необхідний, щоб вдарити по фінансуванню ХАМАС.

У вівторок ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара через напад на Ізраїль 7 жовтня. Це зробили в рамках існуючого режиму санкцій і окремо від обмежень, які оголосять міністри закордонних справ ЄС у понеділок, заявили європосадовці.

Паралельно з обговоренням санкцій проти ХАМАС, країни ЄС, які більш прихильно ставляться до палестинського питання, виступають за введення санкцій проти агресивних ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан. Цю ідею у грудні запропонував високопосадовець ЄС Жозеп Боррель.

Однак, за словами двох чиновників, це занадто політично чутливе питання, щоб узгодити обидва заходи паралельно. Тому ідея полягає в тому, щоб працювати поетапно. Щойно міністри закордонних справ ЄС схвалять санкції проти ХАМАС, робота над санкціями проти екстремістських ізраїльських поселенців буде продовжать. 

У грудні Франція, Німеччина та Італія закликали ЄC запровадити спеціальні санкції проти ХАМАСу. Зокрема, йшлося про жорстке обмеження фінансування ХАМАСу і заборону на поїздки для ізраїльських поселенців, відповідальних за насильство на Західному березі.

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