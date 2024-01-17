Кулеба: Пріоритет 2024 року - "скинути Росію з неба". Для цього Україні потрібні F-16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетом у 2024 році не дати РФ домінувати в повітряному просторі, для цього Україні потрібні винищувачі F-16.
Про це він заявив у рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".
"І у 2024 році, звісно, пріоритет - скинути Росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. А для цього потрібно забезпечити Україну літаками F-16, ракетами великої дальності, безпілотниками. Україна значно наростила виробництво дронів і, звісно ж, радіоелектронної боротьби. Тож якщо все це буде, ми продовжимо перемагати і будемо продовжувати звільняти", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що 2022 року Силам оборони України вдалося звільнити 50% захоплених окупантами територій, а 2023- го -- Україна витіснила російський Чорноморський флот РФ зі своїх територіальних вод.
"І це дало нам змогу відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії і може функціонувати самостійно", - зазначив голова МЗС.
- Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 цього року. Навчання може тривати від п’яти до восьми місяців.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін, на його думку, очікувати не варто.
F-16 для України:
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Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті.
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При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
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Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка (Роніна).