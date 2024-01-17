Кулеба: Пріоритет 2024 року - "скинути Росію з неба". Для цього Україні потрібні F-16

Для цього потрібно забезпечити Україну літаками F-16, ракетами великої дальності та безпілотниками.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетом у 2024 році не дати РФ домінувати в повітряному просторі, для цього Україні потрібні винищувачі F-16.

Про це він заявив у рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"І у 2024 році, звісно, пріоритет - скинути Росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. А для цього потрібно забезпечити Україну літаками F-16, ракетами великої дальності, безпілотниками. Україна значно наростила виробництво дронів і, звісно ж, радіоелектронної боротьби. Тож якщо все це буде, ми продовжимо перемагати і будемо продовжувати звільняти", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що 2022 року Силам оборони України вдалося звільнити 50% захоплених окупантами територій, а 2023- го -- Україна витіснила російський Чорноморський флот РФ зі своїх територіальних вод.

"І це дало нам змогу відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії і може функціонувати самостійно", - зазначив голова МЗС.