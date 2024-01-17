Уряд Естонії планує припинити фінансування російськомовної освіти

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтвердила плани уряду припинити фінансування російськомовної освіти.

Про це повідомляє портал TV3.ee.

Каллас пояснила дії уряду під час переходу до єдиної естонської школи. Вона наголосила, що засадничим при цьому є положення Конституції про те, що державною мовою Естонії є естонська, і кожен має право навчатися естонською мовою".

Прем'єрка заявила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

"Навпаки, уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти та перейти на єдину естономовну освіту", - зазначила Каллас.

Вона пояснила, що мета переходу до єдиної естономовної освіти полягає в тому, щоб усі естонці знаходилися в єдиному інформаційному просторі, і щоб людей, які використовують естонську мову, ставало більше.