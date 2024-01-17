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Уряд Естонії планує припинити фінансування російськомовної освіти

Прем'єрка заявила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

Уряд Естонії планує припинити фінансування російськомовної освіти
Фото: mke.ee

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтвердила плани уряду припинити фінансування російськомовної освіти.

Про це повідомляє портал TV3.ee.

Каллас пояснила дії уряду під час переходу до єдиної естонської школи. Вона наголосила, що засадничим при цьому є положення Конституції про те, що державною мовою Естонії є естонська, і кожен має право навчатися естонською мовою".

Прем'єрка заявила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

"Навпаки, уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти та перейти на єдину естономовну освіту", - зазначила Каллас.

Вона пояснила, що мета переходу до єдиної естономовної освіти полягає в тому, щоб усі естонці знаходилися в єдиному інформаційному просторі, і щоб людей, які використовують естонську мову, ставало більше.

  • В кінці 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, який створив основу та умови для переходу на естономовну освіту. Відповідно до закону, мовою навчання у школах та дитячих закладах є естонська. 
  • Раніше, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Міністр освіти і науки Лійна Керсна розповідала, що Естонія планує до 2035 року відмовитися від навчання російською мовою у школах.
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