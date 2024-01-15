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Естонія підготувала “Рамштайну” план військової стратегії для перемоги України у війні

Стратегія розрахована на три роки. Головна його теза – Захід не повинен боятися допомагати Києву.

Естонія підготувала “Рамштайну” план військової стратегії для перемоги України у війні
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Естонія підготувала план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза – Захід не повинен боятися допомагати Україні.

Про це йдеться у матеріалі мовника ERR.

Міністерство оборони країни підготувало цей план для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн". Документ показує, що при консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий. Наприклад, ВВП усіх країн-учасниць групи становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. Водночас ВВП Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

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“Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити”, − зазначив голова комісії естонського парламенту з питань держоборони Калєв Стойческу.

Таллінн зазначає, що західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектора. Однак приклад Естонії показує − для запуску заводу з виробництва боєприпасів потрібно мінімум два роки. Експерти вважають, що за належного політичного бажання ці терміни можна суттєво форсувати як у нас, так і у всій Європі.

“Якби військово-промисловому сектору Заходу від початку війни дали б чіткий сигнал, що треба істотно наростити обсяги виробництва, то ситуація сьогодні була б зовсім іншою. Але політики вагалися..”, − заявив директор Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Каннік.

Він підкреслив водночас, що голова проблема сьогодні − не обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і найбільшу роль тут відіграють США. На його думку, якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими

Цього тижня Великобританія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. Фахівці вважають, щр саме такі двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва. 

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