У Воронежі, де розташовано аеродром, уночі літали безпілотники. Влада ввела режим НС

У російському Воронежі, де розташовано аеродром, з якого б'ють по Україні, вночі лунали вибухи. Очевидці в пабліках писали, що над містом літали дрони, пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

Telegram-канали писали, що внаслідок падіння уламків нібито пошкоджено декілька житлових будинків. Там вибиті вікна, в одному було загоряння на балконі.

Ще низка пабліків писала про вибухи в районі аеропорту. Його використовують повітряно-космічні сили РФ для завдання ударів по Україні.

Місцева влада впровадила в місті надзвичайний стан, заявив мер Воронежа. Губернатор каже, що всі БпЛА були збиті або нейтралізовані.