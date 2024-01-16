У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
ГоловнаСуспільствоВійна

У Воронежі, де розташовано аеродром, уночі літали безпілотники. Влада ввела режим НС

Унаслідок збиття є пошкодження будинків. 

У Воронежі, де розташовано аеродром, уночі літали безпілотники. Влада ввела режим НС
Фото: скріншот

У російському Воронежі, де розташовано аеродром, з якого б'ють по Україні, вночі лунали вибухи. Очевидці в пабліках писали, що над містом літали дрони, пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

Telegram-канали писали, що внаслідок падіння уламків нібито пошкоджено декілька житлових будинків. Там вибиті вікна, в одному було загоряння на балконі. 

Ще низка пабліків писала про вибухи в районі аеропорту. Його використовують повітряно-космічні сили РФ для завдання ударів по Україні.

Місцева влада впровадила в місті надзвичайний стан, заявив мер Воронежа. Губернатор каже, що всі БпЛА були збиті або нейтралізовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies