Українські захисники продовжують знищувати російські безпілотники.
Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".
“Протягом дня 15 січня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що українські бійці знищили безпілотник "ZALA" на Херсонщині та "Мерлін-ВР" на Миколаївщині.
- В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна й дронова боротьба.Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби Силам оборони вдалося знищити 1 зенітно-ракетний комплекс «Оса», одну РСЗВ «Град» та два комплекси відеоспостереження «МУРОМ-М».
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.