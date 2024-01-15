Українські бійці знищили безпілотник "ZALA" на Херсонщині та "Мерлін-ВР" на Миколаївщині.

Українські захисники продовжують знищувати російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

“Протягом дня 15 січня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що українські бійці знищили безпілотник "ZALA" на Херсонщині та "Мерлін-ВР" на Миколаївщині.