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Українські захисники знищили на півдні два російські розвідувальні БпЛА

Українські бійці знищили безпілотник "ZALA" на Херсонщині та "Мерлін-ВР" на Миколаївщині.

Українські захисники знищили на півдні два російські розвідувальні БпЛА
Фото: Dárek pro Putina

Українські захисники продовжують знищувати російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

“Протягом дня 15 січня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що українські бійці знищили безпілотник "ZALA" на Херсонщині та "Мерлін-ВР" на Миколаївщині.

  • В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна й дронова боротьба.Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби Силам оборони вдалося знищити 1 зенітно-ракетний комплекс «Оса», одну РСЗВ «Град» та два комплекси відеоспостереження «МУРОМ-М».
  • За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Крім того, росіяни  втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.
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