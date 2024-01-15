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Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 370 980 військових.

Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів
Фото: скриншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 980 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 370980 (+980) осіб
  • танків - 6089 (+14)
  • бойових броньованих машин - 11322 (+20) 
  • артилерійських систем - 8771 (+24)
  • РСЗВ - 958 (+1) 
  • засоби ППО - 650 (+2) 
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4)
  • крилаті ракети - 1815 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31)
  • спеціальна техніка - 1356 (+3).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що росіяни ймовірно втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Ил-22М11. Офіційно в ЗСУ поки що цю інформацію не коментували.

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