За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 980 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 370980 (+980) осіб

танків - 6089 (+14)

бойових броньованих машин - 11322 (+20)

артилерійських систем - 8771 (+24)

РСЗВ - 958 (+1)

засоби ППО - 650 (+2)

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4)

крилаті ракети - 1815 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31)

спеціальна техніка - 1356 (+3).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що росіяни ймовірно втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Ил-22М11. Офіційно в ЗСУ поки що цю інформацію не коментували.