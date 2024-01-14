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Сили оборони на Таврійському напрямку знищили рідкісну російську САУ "Хоста"

Також ЗСУ перетворили в металобрухт ЗРК "ТОР".

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили рідкісну російську САУ "Хоста"
САУ "Хорста"
Фото: генерал Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста", крім того, ушкоджено ЗРК "ТОР".

Про це розповів командував ОСУВ "Таврія" Одександр Тарнавський.

За інформацією генерала Тарнавського, ворог збільшив кількість авіаційних ударів, за вчора – 34. 

"Скидають керовані авіабомби. Більшість — на Донеччині. Також зафіксовано декілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25. Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів. Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки.

Загальні втрати ворога у живій силі склали 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. 

Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами.

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