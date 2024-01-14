Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".
Про це Головнокомандувач повідомив у Telegram.
"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", — ідеться у повідомленні.
Також Валерій Залужний обговорив із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.