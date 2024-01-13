Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зафіксовано 191 вибух.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Свеська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.
Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).
Шосткинська громада: здійснено ракетний обстріл (7 вибухів) по м. Шостка Сумської області. Поранена 1 цивільна особа. Про пошкодження повідомляли раніше.
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (7 вибухів).
Юнаківська громада: були скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріл з артилерії (9 вибухів).
Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи) та скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Есманьська громада: здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів).
Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів), артилерії (14 вибухів) та з АГС (22 вибухи).
Шалигинська громада: був обстріл з РСЗВ (10 вибухів).
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (50 вибухів).
Дружбівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).
Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи.