Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумщини

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Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зафіксовано 191 вибух.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Свеська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено ракетний обстріл (7 вибухів) по м. Шостка Сумської області. Поранена 1 цивільна особа. Про пошкодження повідомляли раніше.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (7 вибухів).

Юнаківська громада: були скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріл з артилерії (9 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів) та мінометів (3 вибухи).

Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи) та скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів), артилерії (14 вибухів) та з АГС (22 вибухи).

Шалигинська громада: був обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (50 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи.