Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.
Пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали.
Ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною ППО збила дві ворожі ракети. Ворожі цілі збили у Криворізькому районі.