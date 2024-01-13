Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував майже десяток дронів-камікадзе

Серед іншого, пошкоджені багатоповерхівка та 6 приватних будинків.

Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та скерував майже десяток дронів-камікадзе
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали.

Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною ППО збила дві ворожі ракети. Ворожі цілі збили у Криворізькому районі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies