Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали.

Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною ППО збила дві ворожі ракети. Ворожі цілі збили у Криворізькому районі.