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Міненерго закликає економити електроенергію у пікові години

Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області. 

Міненерго закликає економити електроенергію у пікові години
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві Енергетики закликають економити електроенергію в пікові години, через високе споживання. Наразі дефіциту не спостерігають, однак споживання на високому рівні. Крмі того

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У енергосистемі України не спостерігають дефіциту, при цьому, як зазначається, споживання тримається на високому рівні, що змушує до економії.

Як зазначають у Міненерго, дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).

Генерації електроенергії достатньо для покриття споживчих потреб, при цьому, за добу планується імпорт електроенергії з Румунії, Молдови та Словаччини обсягом 7987 Мв год.

Також, у пресслужбі компанії додають, що минулої доби ворог вкотре обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області. Пошкоджено обладнання на території станції. На Дніпропетровщині через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія 330 кВ.

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