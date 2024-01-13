Головне за ніч та ранок суботи, 13 січня: ранкова повітряна атака, бої під Мар’їнкою

Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи.

Зокрема ракети типу "Кинджал" летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини.

Пуски крилатих ракет Х-31П було зафіксовано в сторону Бериславського району Херсонської області.

Загалом РФ вранці застосувала 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, також фіксували запуск балістики з тимчасово окупованого Криму.

Докладніше про ситуацію в областях – в новині.

Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляють у Повітряних силах.

Загалом РФ застосувала 40 засобів повітряного нападу:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

3 ударні БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської обл.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!" — додають у Повітряних силах.

Під час ранкової ракетної атаки РФ на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. В області працювала ППО. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає", — зазначив він.

Наразі на місці працюють профільні фахівці.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 700 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 369 160 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Під Петербургом на складі маркетплейсу Wildberries спалахнула масштабна пожежа на площі 50 тисяч квадратних метрів, повідомляють росЗМІ та місцеві Тг-канали.

Співробітників складу евакуювали, інформація про постраждалих не надходила.

Як одну з попередніх версій пожежі розглядають підпал, мовляв, впродовж тижня на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!