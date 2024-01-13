Сили ППО збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану ракету Х-59

У ніч на 13 січня 2023 року армія Росії завдала ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють у Повітряних силах. Усього РФ застосувала 40 засобів повітряного нападу:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;

3 ударні БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Фото: Повітряні сили

"Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!", — додають у повітряних силах.

Сьогодні вранці Росія вкотре атакувала ракетами Україну. У низці областей лунали вибухи. У Полтавській області ракета упала на житловий будинок і не вибухнула. На Сумщині окупанти завдали ракетного удару, попередньо, Х-22.