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На подвірʼя одного з приватних будинків в Кременчуцькому районі упала російська ракета

На щастя, ракета не розірвалася.

На подвірʼя одного з приватних будинків в Кременчуцькому районі упала російська ракета
Фото: тг-канал Цаплієнка

Під час ранкової ракетної атаки РФ на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. В області працювала ППО.  На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає", — зазначив він. 

Наразі на місці працюють профільні фахівці. 

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