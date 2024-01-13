На подвірʼя одного з приватних будинків в Кременчуцькому районі упала російська ракета

Під час ранкової ракетної атаки РФ на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. В області працювала ППО. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає", — зазначив він.

Наразі на місці працюють профільні фахівці.