Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів

Міністерство оборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі Гринкевичами , і здійснює аудит усіх угод із компаніями, які можуть бути афілійовані з цією родиною. ДБР повідомило про арешт майна родини Гринкевичів та підконтрольних їм компаній , а АРМА оприлюднило перелік їх активів та схеми, за якими нібито ці ділки збагачувалися за рахунок держави, постачаючи Збройним Силам неякісні товари і послуги.

За даними медіа, затриманий виявився одним із найбільших постачальників Міністерства оборони України Ігорем Гринкевичем. "Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", – повідомили у ДБР.

Напередодні нового, 2024-го, року ДБР затримало львівського бізнесмена, який пропонував одному із керівників Головного слідчого управління ДБР хабар у 500 тисяч доларів США .

Фото: facebook.com/sokolovsky.inform Родина Гринкевичів

За даними ДБР, кілька місяців тому Бюро порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства було встановлено, що залучені до виконання оборонних замовлень підконтрольні бізнесмену підприємства раніше займались будівництвом та не мали для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони належних виробничих, складських та інших потужностей. Це спричинило понад мільярдні збитки бюджету та зрив постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз документів виявив факти завищення вартості поставлених для МОУ товарів. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які нічого не зробили для забезпечення виконання або розірвання договорів.

30 грудня Печерський райсуд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід: його взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

Зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Фото: ДБР

Судячи з рішення суду, затриманий хотів, щоб за 500 тисяч доларів ДБР допомогло йому повернути арештований на митниці товар - комплекти спідньої білизни, бойові сорочки, футболки. Всі ці речі призначалися для військових. Яким чином бізнесмен дізнався про кримінальну справу щодо його компаній, наразі невідомо.

Скандал поступово набирав оберти, доповнюючись новими деталями. 9 січня заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що Міністерство оборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі Гринкевичами.

Щоправда, згодом Віталій Половенко уточнив, що один контракт усе-таки залишився.

"Він діє з 1-го січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання", - написав Половенко на своїй фейсбук-сторінці, додавши, що Міноборони вже почало "ретельні службові перевірки". "Якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо", - пообіцяв він.

Пізніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що Міноборони здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Ігоря Гринкевича.

За словами Кліменкова, аналіз контрактів засвідчив, що договори на постачання військової форми було укладено на початку 2023 року "за схемою прямих договорів і одноосібного ухвалення рішень". За цим епізодом двоє посадовців, які працювали в Міноборони, вже перебувають під слідством, а Міноборони чекає відповіді на запит до ДБР щодо підтвердження арешту рахунків та майна Гринкевича.

11 січня ДБР повідомило про арешт майна родини Гринкевичів та підконтрольних їм компаній.

Фото: Офіс генпрокурора Під час обшуку у компанії бізнесмена

"Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

Експертиза встановила, що вся поставлена у 2023 році компаніями бізнесмена для потреб МОУ продукція не відповідає якісним характеристикам та непридатна для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.

Водночас, за словами радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян, Ігор Гринкевич поки що не має у справі про постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн статусу підозрюваного.

"Але це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного у найближчі дні. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині", - сказала Сапьян.

Фото: скрин відео Тетяна Сапьян

Нацагентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) розшукало активи Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

Як розповіли в АРМА, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств та низки інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони.

Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем і укладали із міністерством договори про постачання товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання.

"Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні АРМА.

В Агентстві розповіли, що 60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту фірми отримували від Міноборони, виводили на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювали операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції.

Решта - 40% коштів - для забезпечення виконання державних контрактів переказувались на рахунки турецьких виробників одягу.

Працівники Управління виявлення та розшуку АРМА зібрали і проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також щодо наявності у їх власності активів. Агентство виявило і розшукало такі українські активи фігурантів:

житлова нерухомість – 17 (зокрема 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа (зятя Ігоря Гринкевича) та 2 квартири у власності Софії Морозюк (нареченої сина Ігоря Гринкевича Романа);

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі Києва);

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману);

автомобілі преміум класу – 9;

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн;

зброя – 12;

майнові права інтелектуальної власності – 3.

Нацагентство також встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад 8 установ. Тому АРМА ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані Агентство передало до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації.

За даними львівського журналіста-розслідувача Євгена Плінського, Гринкевичі у 2023 році здійснили кілька великих покупок. Це були квартири, будинки та земельні ділянки для всіх членів родини. Не образили також тещу Ігоря Гринкевича, наречену сина Романа та чоловіка дочки Ольги.

До слова, син Ігоря Гринкевича Роман відреагував на скандал, назвавши його замовним. "Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними", — заявив він.

Фото: novyny.live Ігор та його дружина Світлана Гринкевичі

Натомість дружина Ігоря Гринкевича Світлана мовчки звільнилася зі Національного університету "Львівська політехніка", зробивши це напередодні анонсованого студентами мітингу з вимогою її звільнення. Професорка Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".

Викладацька і наукова діяльність не заважала пані професорці бути засновницею п’яти компаній. За даними сервісу YouControl, чотири з них базуються у Львові – “Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж-2000", а також "Юафорлайф". Ще одна компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. У компаніях "Рент Естейт" та "Юафорлайф" Світлана Гринкевич також є керівницею.

Журналісти, які займаються розслідуванням діяльності Гринкевича, пишуть, що цей скандал може бути не єдиним за його участі.

Схоже, цей скандал занадто гучний, щоб його можна було спустити на гальмах. Отже, далі має бути.