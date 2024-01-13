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Український військовий на Миколаївщині збив ворожу ракету із ПЗРК

Сили оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, ще дві втратили бойову спроможність у повітрі. 

Український військовий на Миколаївщині збив ворожу ракету із ПЗРК
Фото: armyinform.com.ua

Український військовий із мобільної вогневої групи на Миколаївщині збив ворожу ракету із ПЗРК. 

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

"На відео – збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади", – зазначили у командуванні. 

Також у Силах оборони півдня додали, що зранку 13 січня 2024 року на Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі.

  • Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, ракети типу "Кинджал" летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини. 
  • Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.  Усього РФ застосувала 40 засобів повітряного нападу.
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