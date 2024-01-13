Український військовий на Миколаївщині збив ворожу ракету із ПЗРК

Український військовий із мобільної вогневої групи на Миколаївщині збив ворожу ракету із ПЗРК.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
"На відео – збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади", – зазначили у командуванні.
Також у Силах оборони півдня додали, що зранку 13 січня 2024 року на Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі.
- Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, ракети типу "Кинджал" летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини.
- Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Усього РФ застосувала 40 засобів повітряного нападу.