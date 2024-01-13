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Росія витратила близько 240 мільйонів доларів на ракетну атаку України

Вранці 13 січня РФ випустила по Україні 40 повітряних цілей

Росія витратила близько 240 мільйонів доларів на ракетну атаку України
Графічна модель зенітної ракети "Корал
Фото: mil.in.ua

Під час ракетної атаки 13 січня РФ випустила по Україні 40 повітряних цілей, сили ППО знищили 8 ракет різного типу, у тому числі й аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", — пише "УП".

Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

За інформацією Forbes, керована авіаційна бомба Х-59 коштує 0,5 млн дол, всього вранці РФ запустила по Україні 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Отже за підрахунками, ворог витратив 2 млн доларів на КАР Х-59.

Ціна керованої авіабомби Х-31П становить 0,5 млн дол, отже загальна сума вартості випущених сьогодні ракет складає 1 млн доларів (дві ракети було випущено по Бериславському району).

Ціна ракети Х-47М2 "Кинджал" складає 10 млн дол, загальна сума випущених ракет складає 60 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 6 млн доларів.

Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн дол, отже загальна вартість випущених ракет цього типу складає 14 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 156 млн дол.

Отже, загальна сума випущених ракет 13 січня складає 239,06 млн доларів.

За інформацією повітряних сил, понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

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