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Ворог продовжує завдавати авіаудари по Харківщині

Найбільше страждають Чугуївський та Куп'янський райони.

Ворог продовжує завдавати авіаудари по Харківщині

Російська армія продовжує завдавати авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах Харківщини. Основний удар окупантів зосереджений на Куп'янщині. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Під ударами опинилися: населені пункти Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району; Зибине, Бударки Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.  

Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп'янського району. 

Уночі під обстрілами було м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих.  Крім того ворог ударив КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. 

Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили. 

  • Внаслідок російського ракетного удару 11 січня по Харкову постраждали будівлі Харківського Політеху.
  • 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.
  • У офісі генпрокурора повідомили про 13 поранених осіб. Серед них два журналісти турецького медіа –громадянка Туреччини та громадянин Грузії.
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