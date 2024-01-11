Внаслідок російського обстрілу у Харкові постраждали 10 людей, - Синєгубов

Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Черговий акт тероризму проти цивільного населення”, - написав він.
Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.
Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому.
Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.
Ліквідація наслідків удару триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.
- Ввечері 10 січня російська армія завдала удару по цивільному обʼєкту у Харкові. Вкотре удари завдали з району Белгорода, попередньо Харків обстріляли знову із ЗРК С-300.