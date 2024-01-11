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Внаслідок російського обстрілу у Харкові постраждали 10 людей, - Синєгубов

Одна людина перебуває у тяжкому стані.

Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Черговий акт тероризму проти цивільного населення”, - написав він. 

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару. 

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Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому. 

Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі. 

Ліквідація наслідків удару триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

  • Ввечері 10 січня російська армія завдала удару по цивільному обʼєкту у Харкові. Вкотре удари завдали з району Белгорода, попередньо Харків обстріляли знову із ЗРК С-300.
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