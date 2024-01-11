Внаслідок російського обстрілу у Харкові постраждали 10 людей, - Синєгубов

Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Черговий акт тероризму проти цивільного населення”, - написав він.

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.

Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому.

Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Ліквідація наслідків удару триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.