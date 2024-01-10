Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ за день обстріляла 10 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів області.

Армія РФ за день обстріляла 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумської області, під час яких зафіксували 100 вибухів. 

Зокрема, Есманську громаду російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів. Також на громаду скинули ВОГ з БпЛА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Свеську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

Також з мінометів та артилерії російські військові завдали ударів по Середино-Будській та Юнаківській громадам, а по Зноб-Новгородській били з мінометів та РСЗВ.

Крім того, Білопільську, Краснопільську, Шалигинську, Новослобідську та Хотінську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies