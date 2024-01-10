Армія РФ за день обстріляла 10 громад Сумщини

Сьогодні, 10 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумської області, під час яких зафіксували 100 вибухів.

Зокрема, Есманську громаду російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів. Також на громаду скинули ВОГ з БпЛА.

Свеську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

Також з мінометів та артилерії російські військові завдали ударів по Середино-Будській та Юнаківській громадам, а по Зноб-Новгородській били з мінометів та РСЗВ.

Крім того, Білопільську, Краснопільську, Шалигинську, Новослобідську та Хотінську громади росіяни обстріляли з мінометів.