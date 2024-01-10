Низка громад Черкащини відновлюють полювання на лиса

Лиси за час заборони полювання дуже розплодилися, почастішали випадки сказу.

Попри заборону на полювання під час воєнного стану, низка громад Черкаської області відновлюють полювання на лиса.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Лиси за час заборони полювання дуже розплодилися. Вже не тільки крадуть птицю, а й скаженими забігають у двори й кусають домашніх тварин. У Буках ще більш-менш, а в навколишніх селах – біда з цим. У нас в Уманському районі почастішали випадки сказу. А це вже серйозний дзвіночок", – розповів селищний голова Буків Черкаської області Сергій Залізняк.

Крім того, другий тиждень полюють на лиса у Катеринополі, де за словами селищного голови Володимира Коваленка, тварини риють нори просто в центрі селища.

Оскільки більшість молодих хлопців зараз у ЗСУ, залишилося старше покоління мисливців від 50 до 65 років.