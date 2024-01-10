Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСуспільствоЖиття

Низка громад Черкащини відновлюють полювання на лиса

Лиси за час заборони полювання дуже розплодилися, почастішали випадки сказу. 

Низка громад Черкащини відновлюють полювання на лиса
Фото: скриншот

Попри заборону на полювання під час воєнного стану, низка громад Черкаської області відновлюють полювання на лиса.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Лиси за час заборони полювання дуже розплодилися. Вже не тільки крадуть птицю, а й скаженими забігають у двори й кусають домашніх тварин. У Буках ще більш-менш, а в навколишніх селах – біда з цим. У нас в Уманському районі почастішали випадки сказу. А це вже серйозний дзвіночок", – розповів селищний голова Буків Черкаської області Сергій Залізняк.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, другий тиждень полюють на лиса у Катеринополі, де за словами селищного голови Володимира Коваленка, тварини риють нори просто в центрі селища. 

Оскільки більшість молодих хлопців зараз у ЗСУ, залишилося старше покоління мисливців від 50 до 65 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies