Збиті БпЛА в Черкаській області, удари по Херсону і Харківській області: як минула доба

У Кіровоградській області вночі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській під час повітряних тривог оборонці знищили п'ять ворожих "шахедів". Минулось без потерпілих. Є пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА. Наразі без світла три населених пункти, ще два – частково. Аварійні бригади працюють.

У Сумській вночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 20 вибухів з мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманьська громади. Без наслідків.

У Чернігівській за добу – два обстріли (13 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.Дані уточнюються.

У Луганській по Невському загарбники вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами КАБ-500, вщент зруйнувавши ще два будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Учора росіяни безуспішно атакували на Куп’янському напрямку. За добу противник здійснив 153 обстріли (541 снаряд).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове. Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. Учора ввечері противник здійснив ракетний удар і обстріляв з артилерії та РСЗВ Липці. Даних про руйнування і постраждалих немає. Протягом доби постраждалих не зафіксовано.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 199 ударів по 17 населених пунктах області. 55 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Новоандріївку, Левадне й Кам'янське. Окупанти гатили з авіації по Оріхову та Новодарівці, а також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе, Малу Токмачку й Новоданилівку. По території Гуляйполя, Роботиного, Чарівного, Червоного, Левадного, Полтавки, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 139 артобстрілів. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській за вчорашній день по Нікопольському району поцілили вісім ворожих дронів-камікадзе. Ще шість разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років. Загалом у районі пошкоджені майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд, зачепило лінії електропередач та газогони. Вночі наші захисники збили над областю шість "шахедів". Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав. Продовжувався терор Нікопольського району. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.

У Донецькій під вогнем рашистів – шість населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Катеринівка, Новобахмутівка, Мирноград. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 16 – багатоквартирні), будівля поліції, профілакторій, дитячий садок, школа, кафе, приміщення бази "ЮГ-Сервіс", будівля елеватору, п'ять цивільних автомобілів, трансформатор, будівля гаражних боксів, дві адмінбудівлі шахти, приміщення ВЦА. За добу на Донеччині: двоє загиблих та двоє поранених.

У Миколаївській ввечері у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 131/136 відбулось займання складів на території агропідприємства, його ліквідували. Крім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 125 обстрілів (637 снаряди), з них по Херсону – вісім обстрілів (30 снарядів). Збили чотири "шахеди". Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі, склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі. Внаслідок артилерійського обстрілу Нововоронцовки постраждала місцева жителька. 68-річна жінка отримала поранення у власній оселі. Її шпиталізували до лікарні з травмою ока. Також ворог вдарив по Станіславу. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації. Окупаційні війська вдарили по Новотягинці. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Також росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Один з ударів прийшовся по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка. Учора ввечері противник здійснив удар БпЛА типу Shahed 131/136 по Херсону. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Також противник здійснив удар Shahed 131/136 по населеному пункту Високе. Зруйновано приміщення сільської ради, зруйновано два модульних будиночка, три автомобіля згоріло, ще чотири – пошкоджено. Постраждали двоє цивільних. За добу по області: одна людина загинула, ще сім дістали поранення.