У Києві затримали власника агрохолдингу, який на окупованій території постачає харчі російським солдатам

Крім того, підприємство щомісяця сплачує до бюджету окупантів понад 100 тис. російських рублів в якості “податків”.

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ.

Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

Для цього, у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області».

З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів як «податки».

Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», який був створений указом Путіна у квітні 2023 року.

Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки.

Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.

Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У грудні у Києві затримали власника компанії-провайдера з Луганщини, яка транслює російську пропаганду. Чоловік дистанційно управляв компанією через матір, яка є співвласницею бізнесу і проживає в окупації.