У Києві затримали власника агрохолдингу, який на окупованій території постачає харчі російським солдатам

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини.
“Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії”, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ.
Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.
Для цього, у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області».
З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів як «податки».
Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», який був створений указом Путіна у квітні 2023 року.
Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки.
Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.
Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У грудні у Києві затримали власника компанії-провайдера з Луганщини, яка транслює російську пропаганду. Чоловік дистанційно управляв компанією через матір, яка є співвласницею бізнесу і проживає в окупації.