Росіяни вночі вдарили безпілотниками по модульному містечку в Херсонській області

Одного чоловіка вдалося госпіталізувати, ще одному надали допомогу на місці. Решту врятувало укриття.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади Херсонської області. Ворог поцілив по модульному містечку та адміністративній будівлі.

Поранені не менше семи людей. 50-річного чоловіка довелося госпіталізувати – в нього поранення черевної порожнини та печінки, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", – сказав він.

Пʼятеро людей, зокрема 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", – зазначив голова ОВА.